Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив підготовку з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

Зустріч лідерів України та Угорщини готується на найближче майбутнє, зараз триває процес узгодження. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram.

"Провів продуктивну телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. У продовження розмови Президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому", - написав керівник офісу ОП.

Під час сьогоднішньої розмови також обговорили просування України на євроінтеграційному шляху, інформує Єрмак.

Відео дня

Зустріч Орбана і Зеленського - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Зеленський коротко поспілкувався з Орбаном в Аргентині, куди обидва прибули, аби взяти участь в церемонії інавгурації новообраного президента країни. На кадрах відеотрансляції було видно, що Зеленський і Орбан про щось активно дискутують, але звуку цієї розмови у трансляції не було.

Зеленський та Орбан опинилися поруч серед офіційних гостей у залі, де проходили урочистості з інавгурації.

Згодом на спільній пресконференції з учасниками другого саміту Україна–Північна Європа (з лідерами Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії та Ісландії) Президент України розкрив деталі емоційної розмови. Він заявив, що особисто попросив прем'єр-міністра Угорщини назвати хоч одну причину блокування євроінтеграції України, і тепер чекає на відповідь від угорського прем'єра.

Говорячи про діалог з Орбаном Зеленський додав, що має переконання в тому, що треба організувати конструктивну зустріч керівників двох держав, "бо ми маємо спільні кордони, ми сусіди й нам потрібно розмовляти". "І одна із дуже важливих тем, які порушував із ним, стосувалася саме того, що нам потрібно розмовляти, потрібно вирішувати проблеми", - наголосив Зеленський.

У розмові з Орбаном, за словами президента України, він показував своє позитивне ставлення до такої ідеї. Як пояснив президент України, він чітко доніс до Орбана позицію, що той "не має жодної причини блокувати українське членство в Європейському Союзі".

Днями стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини погодився на зустріч з гарантом України. Заступник глави ОП Ігор Жовква заявив, що лідери обговорюватимуть широкий спектр питань в контексті відносин між двома державами.

Вас також можуть зацікавити новини: