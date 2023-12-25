На цьому тижні стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини погодився на зустріч з гарантом України.

В Офісі президента України виокремили теми, які можуть стати "центральними" в перемовинах між Орбаном та Зеленським на спільній зустрічі.

Як відомо, на цьому тижні прем'єр-міністр Угорщини прийняв відповідну пропозицію від українського лідера. Заступник глави ОП Ігор Жовква заявив Інтерфакс-Україна, що вони обговорюватимуть широкий спектр питань в контексті відносин між двома державами.

"Про наші двосторонні відносини - а це широкий спектр і він не зводиться до питань нацменшин", - сказав він.

Жовква окремо зупинився на останній проблемі та нагадав: згідно з рекомендаціями Європейської комісії Україна ухвалила рамковий закон щодо цього і пізніше імплементували майже всі його норми, окрім однієї рекомендацій.

За його словами, Зеленський з Орбаном на зустрічі можуть обговорити питання економіки, зокрема, зачепити тему транзиту. Також Жовква натякнув, що в дипломатії найефективніші розмови між представниками влади відбуваються "віч-на-віч".

"Ми, безумовно, підготуємо цей візит і працюватимуть команди", - пообіцяв він.

Що сказав Зеленський про Орбана на останній прес-конференції

У грудні на своїй підсумковій конференції щодо успіхів України у 2023 році Зеленський розповів, про що раніше говорив з Орбаном під час зустрічей на різних міжнародних платформах.

Президент України уточнив, шо вони ніколи не обговорювали припинення вогню в Україні та діалог "про мир" з Путіним. Водночас Зеленський визнав, що політика Угорщини щодо України дещо "не дружня". Однак, як акцентував президент, ми дві держави-сусідки, тому він буде намагатися знайти спільну мову з Угорщиною.

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