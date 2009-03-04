Скасування виборів до Тернопільської облради оскаржать

Заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ переконаний, що рішення Верховної Ради про скасування виборів до Тернопільської обласної ради буде оскаржено у суді суб’єктами виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу сьогодні.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ назвав це рішення парламенту безглуздим. «Я можу тільки дивуватись безглуздості цього рішення, я не можу знайти йому пояснень», - сказав він.

Він наголосив, що це рішення порушує права людини, передбачені Конституцією, щодо права обирати і бути обраним. Саме тому він не виключає його оскарження.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що навіть якщо рішення приймалось через те, що у його ініціаторів впав рейтинг, то це не справа політичних сил - скасовувати вибори, рішення мають приймати виборці.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня 250 народних депутатів проголосували за ухвалення постанови “Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Верховної Ради України “Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради”. Постанова набуває чинності з дня її ухвалення.

Вибори мали відбутися 15 березня.