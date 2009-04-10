Порушено кримінальну справу щодо працівників банку за незаконні кредити

Прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу стосовно службових осіб відділення одного з комерційних банків та його правонаступника за фактом незаконної видачі кредитів на 5,9 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Встановлено, що працівники банку, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб – 8 приватних підприємств, незаконно, без наявності достатніх підстав, видали їм кредити у розмірі від 717 тис. грн. до 750 тис. грн. кожному на загальну суму 5,9 млн. грн.

Кримінальні справи стосовно працівників банку порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Також кримінальні справи порушено щодо 8 приватних підприємств за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.2 ст.222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч.4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах), ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Триває слідство.