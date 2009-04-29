Відтепер Україна віддаватиме дітей на усиновлення за євростандартами

Україна приєдналася до Європейської конвенції з усиновлення дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідну Конвенцію сьогодні в м.Страсбург (Франція) від імені України підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК в присутності заступника Генерального секретаря Ради Європи Мод де Бур БУКІККІО.

Конвенція пропонує державам оновлені принципи усиновлення та механізм співробітництва з метою забезпечення усиновлення з урахуванням найвищих інтересів дитини. Зазначена Конвенція була підготовлена на заміну існуючої Конвенції Ради Європи з питань усиновлення 1967 року, яка не набула поширення протягом більш як сорока років з часу її прийняття.

Як повідомив за результатами підписання М.ОНІЩУК, після виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуттям чинності для України вказаної Конвенції, в державі будуть запроваджені сучасні правові стандарти у сфері усиновлення. Запропоновані Конвенцією принципи усиновлення враховують всі сучасні тенденції, а головне – покликані забезпечити, щоб усиновлення здійснювалося та мало правові наслідки з максимальним урахуванням найвищих інтересів дитини.

Так, Конвенція передбачає порядок обміну інформацією між державами-учасницями з метою попередньої перевірки стосовно дитини або майбутніх усиновлювачів, причин виявленого бажання усиновити дитину, їхнього стану здоров’я і соціального середовища, тощо. Для цього держава призначає національний орган, якому направляються відповідні запити.

Конвенція містить положення, що стосуються доцільності надання усиновленій дитині громадянства тієї держави, громадянами якої є усиновлювачі, заборони обмеження на кількість усиновлених дітей, порядку анулювання усиновлення.

Положеннями Конвенції допускається запровадження в державі випробувального періоду, який передує усиновленню. Документ визначає принципи стосовно доступу до інформації та розкриття даних про усиновлення, усиновлювачів, батьків дитини тощо.

Як повідомляв УНІАН, з 27 по 29 квітня триває робочий візит міністра юстиції України до Страсбурга. У ході візиту українського міністра заплановано проведення низки зустрічей на рівні керівних посадових осіб Ради Європи з метою обговорення актуальних питань співробітництва у сфері юстиції.

На підписання Європейської конвенції з усиновлення дітей (переглянутої) міністра юстиції України було уповноважено розпорядженням Президента України від 12 березня 2009 року.