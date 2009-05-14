Порушено кримінальну справу щодо водія автомобіля, у якому загинув Пелих

Співробітники київської міліції порушили кримінальну справу щодо водія автомобіля «Хонда», у якому внаслідок ДТП загинув відомий український тележурналіст Ігор Пелих.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, кримінальну справу порушено за статтею, яка передбачає серйозне покарання за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі одного і більше осіб.

Як зазначили у ЦГЗ, сьогодні Шевченківський районний суд Києва повинен обрати цьому чоловіку міру запобіжного заходу.

Водночас, у столичній міліції повідомили, що цей чоловік 12 травня сам разом із адвокатом з’явився до міліції. Але зараз він перебуває у лікарні швидкої медичної допомоги, оскільки під час ДТП отримав травму голови.

У ЦГЗ також зазначили, що ця особа працювала із загиблим у продюсерському центрі.

Як повідомляв УНІАН, 35 річний І.Пелих загинув в автокатастрофі, що сталася у Києві на Проспекті Перемоги близько 5-ї години ранку 8 травня.