Україна хоче до європейської системи запобігання нелегальній міграції

Україна зазначає про необхідність залучення України до європейської системи запобігання нелегальній міграції та наголошує на необхідності запровадження регіональних програм повернення нелегальних мігрантів до держав їх походження.

Про це було заявлено у ході засідання міністрів юстиції та внутрішніх справ у форматі Україна-Трійка ЄС, що відбувається сьогодні, 3 червня, в Люксембурзі.

Зокрема, глава делегації, Міністр юстиції України Микола Оніщук поінформував європейську сторону про те, що щороку органи Державної прикордонної служби виявляють близько 30 тис. незаконних мігрантів. Зокрема, протягом минулого року 3257 було осіб затримано за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону, 1530 осіб – за порушення правил перебування в Україні, 29401 іноземцю – потенційному незаконному мігранту було відмовлено у пропуску через державний кордон. Крім того, Держприкордонслужбою було прийнято рішень про видворення 3618 іноземців-правопорушників, у тому числі 713 осіб з країн міграційного ризику.

Ці дані, на думку представника України, свідчать про необхідність поглиблення розвитку системи ефективного та всебічного управління спільними кордонами.

У цьому контексті українська сторона також наголосила на важливості запровадження спільного прикордонно-митного контролю у пунктах пропуску через спільні кордони України та країн Європейського Союзу.

У ході засідання Україна поінформувала європейську сторону про здійснені українською стороною кроки щодо удосконалення національного законодавства у сфері міграції та притулку, а також вирішення питання щодо розбудови інфраструктури для утримання нелегальних мігрантів.

Поінформовано про заходи, які вживаються Україною з метою забезпечення належного виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, зокрема про побудову нових пунктів тимчасового утримання.

Також, у ході засідання, сторону ЄС поінформовано про кроки, вжиті українською стороною з метою вдосконалення інституційного забезпечення міграційної політики.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 червня, у Люксембурзі (Велике Герцогство Люксембург) в рамках сьомого засідання міністрів юстиції та внутрішніх справ у форматі Україна-Трійка ЄС відбувається обговорення питань реалізації плану дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки та запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до Європейського Союзу. Оновлений план дій у сфері юстиції, свобод та безпеки являє собою одну з найважливіших складових нового базового договору між Україною та Європейським Союзом і містить близько 100 цілей та 200 спільних заходів у вказаній сфері.

З європейської сторони в засіданні беруть участь представники ЄС, а також міністри юстиції та внутрішніх справ Чехії - країни, що наразі головує в Європейському Союзі, та Швеції – країни наступного головування. З українського боку в засіданні Україна - Трійка ЄС беруть участь представники міністерств юстиції та внутрішніх справ, МЗС, Державної прикордонної служби.