На Сумщині порушено кримінальну справу проти заступника голови РДА

На Сумщині порушено кримінальну справу проти заступника голови Сумської районної державної адміністрації, який отримав 100 тис. грн. хабара.

Як передає кореспондент УНІАН за інформацією начальника слідчого відділу прокуратури Сумської області Ігоря СИДОРЕНКА, прокурор області Олександр ГОРБАНЬ за матеріалами Управління по боротьбі з організованою злочинністю порушив кримінальну справу стосовно заступника голови Сумської райдержадміністрації, який у жовтні 2008 року вимагав і отримав від підприємця хабар у сумі 100 тис. грн. за вирішення питання щодо виділення в с. Верхня Сироватка цього району 28-ми земельних ділянок загальною площею 2,8 гектара.

Чиновнику інкримінується вчинення злочину, передбаченого за частиною 2 ст. 368 Кримінального кодексу України, – отримання хабара у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Приводом до порушення справи стали заяви громадян, а також безпосереднє виявлення слідчим у діях заступника голови РДА ознак вказаного злочину. Підозрюваний також є депутатом Сумської районної ради.

За даним фактом розпочато досудове слідство. Підозрюваного взято від варту.

З початку року ця справа є найрезонанснішою в діяльності прокуратури Сумської області.