СБУ офіційно вказала 19 офіцерам ФСБ на двері

Після 13 грудня всі співробітники ФСБ Росії на Чорноморському флоті РФ повинні залишити територію України.

Про це голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав, що про цю вимогу російську сторону повідомили офіційними каналами.

За словами керівника СБУ, на ЧФ РФ зараз працює 19 офіцерів ФСБ, які займаються контррозвідувальною діяльністю.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також заявив, що всі функції, передбачені українським законодавством, в тому числі щодо безпеки російських моряків, покладені на підрозділи військової контррозвідки СБУ в Севастополі та Сімферополі.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня в інтерв`ю російській «Независимой газете» В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, СБУ своїми силами забезпечуватиме безпеку базування Чорноморського флоту Росії на території України.

За його словами, СБУ та ФСБ є надійними партнерами, співпраця яких регулюється спеціальною міжвідомчою угодою.