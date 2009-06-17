На Вінниччині затримано прикордонника, який вимагав від підлеглого хабара

Співробітники СБУ у Вінницькій області затримали тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу Могилів-Подільського прикордонного загону, який вимагав і отримав від підлеглого 500 доларів хабара.

Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, ці кошти посадовець вимагав від підлеглого за усунення перешкод щодо подальшого проходження ним військової служби і не притягнення до адміністративного порушення.

Військовою прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України.