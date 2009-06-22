ПР вимагає щоб вбивством на Кіровоградщині зайнялася ТСК

Партія регіонів наполягає на створенні парламентської Тимчасової спеціальної комісії з розслідування інциденту у мисливському господарстві у Кіровоградській області, під час якого загинула людина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр ЄФРЕМОВ під час засідання Погоджувальної ради.

«Ми будемо наполягати, щоб на цьому пленарному тижні проголосувати тимчасову спеціальну комісію з цього питання», - сказав О.ЄФРЕМОВ, додавши, що депутати від Партії регіонів провели на місці інциденту своє розслідування по «гарячих» слідах.

На думку О.ЄФРЕМОВА, «лише тому, що людина бідна і зайшла на територію мисливського господарства, її почали «травити» джипом, стріляти по ній і добивати…».

У зв’язку з цим О.ЄФРЕМОВ наголосив, що цей випадок не повинен залишатися поза увагою парламентаріїв, а винні мають понести покарання.

У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що апарат ВР офіційно звернувся до Міністерства внутрішніх справ із запитом щодо отримання інформації про цю подію.

За словами В.ЛИТВИНА, станом на сьогодні до парламенту надійшли лише відомості, які містяться у офіційних зведеннях за основною версією з цього питання.

Він висловив сподівання, що до сьогоднішнього вечора Верховна Рада отримає від МВС докладнішу інформацію про хід розслідування.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу за фактом смерті 55-річного жителя Голованівського району Валерія Олійника після інциденту 16 червня за участю народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, районного прокурора Євгена ГОРБЕНКА і начальника райвідділу міліції Михайла КОВАЛЬСЬКОГО.

За словами прокурора Кіровоградської області Геннадія ТЮРІНА, справу порушено за ч.1 статті 121 Кримінального кодексу (Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров`я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя).

Як сказав Г.ТЮРІН, після повідомлення про інцидент в районі була створена слідчо-оперативна група за участю представників прокуратури, міліції, СБУ, криміналістів та судмедексперта. Були опитані свідки і учасники події.

«Чоловік справді помер у районній лікарні від травматичного шоку та втрати крові. На тілі потерпілого є вогнепальні поранення, але результати розтину тіла поки невідомі», - зауважив прокурор. Він також підкреслив, що, спілкуючись в той вечір з учасниками інциденту, не відчув від них запаху алкоголю, але спеціальна експертиза не проводилась.

За словами прокурора, у народного депутата, начальника райвідділу та прокурора вилучено всю зброю.

Г.ТЮРІН повідомив, що, за словами учасників сутички, ввечері 16 червня вони їхали в автомобілі неподалік смт Голованівська. Побачивши підозрілого чоловіка, зупинились, а той почав стріляти у їхній бік з вогнепальної зброї. Начальник райвідділу викликав наряд міліції, але чоловіки самі почали переслідувати незнайомця. Відбулася сутичка, під час якої переслідувачі отримали ножові поранення. Нападника знешкодили, коли на місце події прибула група міліціонерів. Побачивши, що затриманий поранений, викликали швидку допомогу, яка доставила чоловіка в районну лікарню, де він помер.