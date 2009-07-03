У Києві з Фонду соцзахисту інвалідів невідомий поцупив 2,6 млн. грн.

Прокуратура Голосіївського району Києва порушила кримінальну справу щодо привласнення невідомим 2,6 млн. грн. коштів столичного міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, справа порушена за ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (підроблення документів та шахрайство в особливо великих розмірах) за результатами перевірки дотримання трудового законодавства про основи соціальної захищеності осіб із обмеженими можливостями.

Невстановлена особа, діючи від імені директора одного із товариств з обмеженою відповідальністю, уклала з київським відділенням Фонду соцзахисту інвалідів договір позики на 2 млн. 600 тис. грн. Ці кошти аферист начебто збирався використати для створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.

Кримінальну справу скеровано для організації досудового слідства до Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві.