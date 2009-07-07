Мін‘юст перевірятиме підписи на підтримку новостворюваних політпартій

Міністерство юстиції ініціює перевірку виконання засновниками політичних партій статті 10 Закону України «Про політичні партії в Україні».

Статтею 10 Закону встановлено, що рішення про створення політичної партії приймається на установчому з’їзді (конференції, зборах). Це рішення повинно бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та Автономної Республіки Крим.

У зв’язку з надходженням численних скарг громадян про порушення порядку збирання зазначених підписів, Мін‘юст має намір передавати до науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України списки підписів громадян України, зібраних на підтримку рішення про створення політичних партій, документи на реєстрацію яких будуть надходити до Міністерства.

У зв’язку з цим Міністерство юстиції України звертає увагу громадян України на неухильне дотримання Закону України "Про політичні партії в України" в частині організації збирання підписів громадян України.