Президент знову оскаржуватиме поновлення Станік на посаді судді КС?

В Секретаріаті Президента не виключають оскарження рішення суду щодо поновлення Сюзанни СТАНІК на посаді судді Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами, на сьогодні рішення Апеляційного суду Києва про поновлення С.СТАНІК на посаді судді КС вивчається і вирішується питання щодо можливості подальшого оскарження або вирішення питання у робочому порядку щодо виконання рішення суду.

«Я думаю, що буде знайдено розумний оптимальний варіант, відповідно до Конституції, у вирішенні цієї проблеми», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Апеляційний суд Києва поновив С.СТАНІК на посаді судді Конституційного Суду України.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва поновив С.СТАНІК на посаді судді КС. Суд визнав протиправним указ Президента Віктора ЮЩЕНКА, який у березні 2008 скасував призначення С.СТАНІК суддею КС.

Вперше В.ЮЩЕНКО звільнив С.СТАНІК з посади судді КС у зв’язку з порушенням нею присяги навесні 2007 року, в розпал конфлікту в зв’язку з розпуском парламенту.

25 березня 2008 року Верховний Суд України визнав відставку С.СТАНІК незаконною. В.ЮЩЕНКО виконав те рішення суду – він поновив С.СТАНІК і зразу ж вдруге звільнив її під іншим приводом. Так, у зв`язку з неповноважним складенням присяги В.ЮЩЕНКО скасував указ Президента Леоніда КУЧМИ про призначення С.СТАНІК суддею КС. У 2004 році, коли С.СТАНІК вступала на посаду, у залі Верховної Ради України був відсутній Президент Л.КУЧМА – хоча його присутність при складенні присяги є обов’язковою умовою за законом про Конституційний Суд.

Саме другий указ і оскаржувала С.СТАНІК.