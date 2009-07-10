Ющенко оскаржить рішення суду, яке його зобов'язало проголосити референдум зі вступу до НАТО і ЄЕП

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, який зобов’язав його видати указ про проведення референдуму з питань вступу України до НАТО і Єдиного економічного простору.

Як пише «Українська правда», про це в четвер в ефірі “5 каналу” повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПОПОВ.

"Ми поки не отримували офіційного рішення і дізнались про це з неофіційних джерел. Але, звичайно, Президент буде оскаржувати це рішення в апеляційному суді", – зазначив І.ПОПОВ. Він пояснив таке рішення тим, що воно "з правової точки зору небездоганне".

"У нас були, скажімо, і претензії до суду, були прохання і про відвід судді, бо він як раз призначався перед цим процесом за поданням членів Партії регіонів", – зауважив І.ПОПОВ.

Також він додав, що у політичному плані є недоцільним зараз піднімати питання проведення такого референдуму.

Як повідомляв УНІАН, голова ради центру «Правова держава» Віктор МЕДВЕДЧУК виграв суд у Президента В.ЮЩЕНКА щодо референдуму з питань вступу України до НАТО і Єдиного економічного простору. За повідомленням центру, 2 липня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов В.МЕДВЕДЧУКА до В.ЮЩЕНКА. Суд визнав протиправною і незаконною бездіяльність глави держави в питанні проголошення всеукраїнського референдуму, а також зобов’язав Президента проголосити відповідний референдум шляхом видання указу.