Тимошенко не допустить виникнення приватних князівств

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не допустить виникнення приватних князівств у портах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила учора на прес-конференції, коментуючи конфлікт, що виник між приватною компанією «Трансінвестсервіс» і Морським торговим портом «Южний».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «в портовому господарстві ми продовжуємо наводити лад і прибираємо всі корупційні структури, які так чи інакше захопили припортові коридори, причали, портові території й термінали».

Прем`єр повідомила, що держава розпочала більше десяти інвестиційних проектів, які на відкритих аукціонах дадуть рівні і прозорі можливості всім без винятку інвесторам. За її словами, уряд вітає лише тих інвесторів, які «хочуть будувати термінали в портах, придбати це право на аукціоні і зайти в порти, спокійно будуючи термінали. Причому, гармонізуючи відносини між інвестором і портом, і між інвестором і державою, між інвестором і користувачами цих причалів».

Уряд має намір жорстко боротися з тими приватниками, які причали і акваторії «захопили нечесно, за корупційні внески певним чиновникам», заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем`єр-міністра, держава не допустить самоправства: «А то, що там побудували свої окремі князівства в портах окремі бізнес-структури, продовження такої традиції я як прем`єр-міністр ніколи не допущу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Мінтранс заявило про незаконне володіння акваторією в 22 га компанією "Нібулон" у Миколаївському порту і причалами в порту "Южний" компанією "ТІС". За даними начальника порту «Южний» Юрія КРУКА, компанія «Трансінвестсервіс» незаконно володіє причалами номер 16 і 17 в порту. За його словами, в результаті цього лише в першому півріччі цього року порт недоотримав 23 млн. грн. від діяльності причалу №16 і 9 млн. грн. від причалу №17. За словами Ю.КРУКА, вже є доручення прем`єр-міністра передати ці причали на баланс порту.

Водночас, Фонд державного майна України 9 липня ц.р. підписав з ТОВ "Трансінвестсервіс" договір, яким передав у володіння і користування компанії причал №16 Морського торгового порту “Южний”.