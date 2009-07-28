Комісію РНБО звуть до Севастополя

Севастопольська міська державна адміністрація запросить до міста комісію Ради національної безпеки і оборони України для перевірки всіх земельних рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник голови міськадміністрації Владимир КАЗАРІН.

«Ми поставили питання про запрошення до Севастополя комісії Ради національної безпеки і оборони України для перевірки всіх земельних рішень, прийнятих міською радою і міською державною адміністрацією. Хай приїде цей орган, що відповідає за національні інтереси, тому що у ряді питань земельні відносини набувають характеру міжнародних зобов`язань України», - сказав КАЗАРІН.

За його словами, «це стосується випадків, що почастішали, вилучення землі у Чорноморського флоту Російської Федерації під різними приводами, що вже викликало негативну реакцію з боку Росії».

Крім того, зазначив КАЗАРІН, «це стосується міжнародних зобов`язань України зі збереження культурної спадщини». «Сумна доля Херсонеса Таврійського, земельні ділянки якого так і не передано Національному заповіднику «Херсонес Таврійський», внаслідок чого проект включення Херсонеса до списку культурної спадщини ЮНЕСКО не може бути вирішено позитивно», - додав перший заступник голови міськадміністрації.

Як відомо, Севастопольська МДА і міськрада неодноразово звинувачували один одного в махінаціях із землею.