СБУ звинувачує Богословську

Служба безпеки України завершила дослідчу перевірку і передала до Генеральної прокуратури України матеріали щодо закликів народного депутата України Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ до порушення територіальній цілісності України. Про це повідомив голова СБУ Валентин НАЛІВАЙЧЕНКО сьогодні на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, він додав, що перевірка проводилася у зв`язку з розміщенням в Криму біг-бордів І.БОГОСЛОВСЬКОЇ із закликом: ”Досить ділити Севастополь! Дамо місту статус українсько-російської території!”. Українська народна партія звернулася до СБУ з проханням порушити кримінальну справу за фактом розміщення таких плакатів.

”Служба безпеки України завершила дослідчу перевірку з приводу розміщення в Криму близько 20 плакатів, так званих біг-бордів, на яких містилися антидержавницькі заклики. За наслідками дослідчої перевірки наші слідчі зробили два висновки. Перше, народний депутат України свідомо це робила. Друге, ті заклики, які вона замовляла і розміщувала, ...вона усвідомлювала, що вони будуть публічними і таким чином закликатимуть громадян України з тим, щоб незаконним способом поставити під сумнів територіальну цілісність нашої держави і порушити питання щодо того, щоб представники іншої держави здійснювали контроль і управління на території України”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Глава СБУ підкреслив, що в діях народного депутата СБУ вбачає ”пряме порушення Конституції”. ”Матеріали передані до Генеральної прокуратури України для ухвалення рішення щодо порушення кримінальної справи”, - підкреслив він.

Більш того, за його словами, СБУ просить Генпрокуратуру саме спецслужбі доручити розслідування цієї кримінальної справи, оскільки розслідування справ за ст.110 Кримінального кодексу України підслідно СБУ. Ця стаття передбачає санкцію до 12 років позбавлення волі. ”Ми готові розслідувати цю справу, навіть незважаючи на статус народного депутата. Більш того, терміну давності немає. Якщо статус зміниться, то ця громадянка України відповідатиме згідно із законодавством”, - резюмував В.НАЛИВАЙЧЕНКО.