65 наркоторговців – улов лише одніє доби

Упродовж минулої доби правоохоронці затримали за злочини в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 65 осіб, у яких вилучено 136,7 кілограма наркотичних засобів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, у Чуднівському районі Житомирської області на вулиці працівники міліції затримали 25-річного безробітного жителя Житомира, у якого вилучено 44 кг марихуани. У Солом’янському районі Києва на вулиці затримано 50-річного громадянина Грузії, у якого вилучено два грами героїну.

У місті Сватове на Луганщині у 58-річного безробітного вилучено 6 кг конопель. Також у Красноградському районі Харківської області працівники міліції затримали 36-річного безробітного, за місцем проживання якого вилучено 50 кілограмів конопель.