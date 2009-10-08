Закон про вибори порушує права громадян на судове оскарження

У Верховному Суді України вважають, що закон про вибори деякою мірою порушує права громадян на судове оскарження, але запевняють, що Вищий адміністративний суд України впорається з розглядом такої категорії справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Верховного Суду України Анатолій ЯРЕМА сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, справи, пов`язані з виборчим процесом, є важливою категорією. ”З одного боку, порушується право на оскарження, а з іншого боку, зважаючи на специфіку, законодавець правильно вчинив”, - зазначив А.ЯРЕМА, коментуючи норми оскарження в судовому порядку виборчих справ, які регламентуються законом про вибори.

Як підкреслив заступник голови ВСУ, на сьогодні рівень Вищого адміністративного суду України дозволяє на високому рівні розглядати ці справи.

Як пояснив голова ВСУ Василь ОНОПЕНКО, справи цієї категорії, що стосуються виборчого процесу, згідно з цим законом, розглядатимуться в адміністративному апеляційному суді, і в касаційному порядку – у Вищому адміністративному суді України.