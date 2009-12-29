На Сумщині засуджено працівників УБОЗ, які катували затриманих

Конотопський міськрайонний суд Сумської області оголосив вирок у кримінальній справі за обвинуваченням групи працівників УБОЗ УМВС України у Чернігівській області у перевищенні службових повноважень і незаконних методах дізнання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Кримінальну справу було порушено у жовтні минулого року за фактом смерті у приміщенні УБОЗ МВС м. Прилуки затриманого Сергія Кунцевського.

Суд підтвердив факт порушення норм кримінально-процесуального законодавства при затриманні чотирьох осіб за підозрою у злочинній діяльності. Також було підтверджено факт катування - нанесення побоїв, інших насильницьких дій з метою отримати зізнання у скоєнні злочинів, що призвело до тяжких наслідків.

Державне обвинувачення вимагало визнати винними у перевищенні владних повноважень ще трьох осіб, яким пред’являлось обвинувачення. Однак суд їх виправдав. У зв’язку з цим, прокуратура Чернігівської області вирок суду в цій частині оскаржуватиме в апеляційні інстанції.