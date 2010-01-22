Українські рибалки вимагають дозвіл на вилов риби сітками

Рибалки Приазов`я і Криму звернулися до своїх французьких колег з проханням проявити солідарність і підтримати їх вимоги про дозвіл вилову риби сітками і встановленні заборони на траловий вилов риби в Азовському морі.

Про це йдеться в посланні генеральному секретареві Французької конфедерації християнських трудящих (CFTC) Луї ФІЛІПУ від громадської організації «Влада народу» та організаторів мітингу протесту рибалок України, текстом якого володіє УНІАН.

У документі наголошується, що 10 січня 2010 року 500 українських рибалок, які представляють 25 тисячний колектив рибалок Приазов`я і Криму вийшли на мітинг протесту проти порушення своїх прав на працю. Комітет рибного господарства України на Російсько-українській сесії з питань рибальства в Азовському морі ініціював встановлення заборони українським рибалкам на використання традиційних знарядь вилову - сіток. Також Комітет рибного господарства України прийняв рішення на користь великих рибовидобувних компаній на використання тралів і неводів, що завдають непоправної шкоди мілководому Азовському морю.

Також у посланні вказується, що українські рибалки прийняли на мітингу резолюцію з вимогами до українського уряду про захист своїх прав і попередили про те, що якщо умови рибалок не будуть прийняті, то вони заблокують рух у судноплавних каналах Азовського моря.

Саме цей крок підштовхнув українських рибалок звернутися до французьких колег. Річ у тім, що в квітні 2009 року, під керівництвом CFTC 500 французьких рибалок блокували судноплавний рух у протоці Ла-Манш, протестуючи проти утиску їх законного права на працю, заборони традиційних способів вилову.

«Ваш уряд пішов на поступки - виділив 4 млн. євро, компенсуючи ваші втрати. Ще 50 млн. євро було надано у вигляді кредитів для рефінансування боргів рибалок. Український уряд 18 січня 2010 року дав доручення вирішити нашу проблему. На думку нашого уряду, вирішувати завдання мають Міністерство внутрішніх справ і місцева адміністрація і ті ж самі корумповані рибні чиновники, відставки яких ми вимагаємо. Нас хочуть залякати і вкотре обдурити. Ми не допустимо цього і в своїй боротьбі готові йти до кінця», - наголошується в посланні.

Українські рибалки просять своїх французьких колег проявити солідарність і підтримати їх вимоги. «Українські рибні чиновники знищують нас, позбавляючи можливості заробити шматок хліба, прирікають нас і наші сім`ї на убогість, знищують наш дім – наше Азовське море. Допоможіть нам, ми шлемо вам сигнал про порятунок SOS, проявіть свою солідарність і скажіть своє слово в нашу підтримку. Ми віримо в рибальське братерство і чекаємо, що ви нас почуєте», наголошується в посланні.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня в Генічеську (Херсонська область) близько 500 місцевих рибалок провели біля райдержадміністрації мітинг, протестуючи проти дій керівництва Державного комітету рибного господарства України. Зокрема, рибалки не згодні з рішенням комітету про заборону на вилов риби сітками в Утлюкському лимані (Херсонська - Запорізька області), а також заборону на вилов вентерями в морі і одночасно дозвіл на вилов тралами і неводами. Рибалки вважають, що ці рішення позбавляють їх можливості займатися рибалкою і створюють особливі умови для окремих бізнес-структур, які своїми траулерами і тралами майже спустошили водний мир Приазов`я.

За підсумками мітингу була прийнята резолюція, в якій рибалки звернулися до Кабінету міністрів, Президента і Верховної Ради з вимогою звільнити керівництво Державного комітету рибного господарства.

У разі відсутності реакції з боку влади на їх вимоги, рибалки пообіцяли затопити свої баркаси у фарватерах в протоках Приазов`я, щоб у затоки не могли зайти траулери.