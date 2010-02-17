БЮТ хоче скасувати і рішення щодо дати інавгурації

Фракція БЮТ сьогодні зареєструє у Верховній Раді України проект постанови про скасування рішення про призначення дати інавгурації Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Центрального виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам.

«Буквально сьогодні буде внесений проект постанови Верховної Ради від депутатів нашої фракції від демократичної коаліції, якою буде скасовуватися вчорашнє рішення Верховної Ради щодо проведення 25 лютого інавгурації», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, саме такі дії витікають з ухвали Вищого адміністративного суду про призупинення дії протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення офіційних результатів президентських виборів.

«Поки суд не прийме рішення (за результатами розгляду справи – УНІАН), ніяких інавгурацій, ніяких присяг бути не може. Це нормальна цивілізована практика, тут нема нічого несподіваного, і спроба «регіонів» вчора протягнути будь-яким чином прискорений варіант інавгурації, хоча на неї відводиться 30 днів, це, мабуть, був рекордний термін після рішення ЦВК про проведення інавгурації. Ніколи у нас у країні такого не було. В усьому цивілізованому світі ніхто нікуди не поспішає», - додав він.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що фракція БЮТ після внесення відповідного проекту постанови Верховної Ради наполягатиме на його розгляді на завтрашньому засіданні парламенту.