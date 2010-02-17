КС завтра розпочне розгляд справи щодо прожиткового мінімуму

Конституційний Суд України 18 лютого розпочне у формі усного слухання розгляд справи щодо конституційності розміру прожиткового мінімуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, зокрема, йдеться про справу за конституційними поданнями 50 народних депутатів щодо конституційності Закону «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати», 50 народних депутатів щодо конституційності Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», частини другої статті 54, частини першої статті 55 Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та додатків № 3, № 7 до нього, і 52 народних депутатів щодо конституційності статей 46, 54, частин першої, другої, третьої статті 55 Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Автори першого клопотання вважають, що Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» не відповідає Конституції з підстав порушення законодавцем процедури його прийняття і конституційних приписів щодо забезпечення збалансованості державного бюджету України та конституційно визначеної ієрархії нормативних актів.

Автори другого подання стверджують, що зміни до Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» прийнято з порушенням конституційних процедур. На думку авторів клопотання, парламент, змінивши самостійно, без урахування відповідного рішення уряду, розмір прожиткового мінімуму на одну особу та розмір мінімальної заробітної плати, вийшов за межі своїх повноважень.

У поданні 52 народних депутатів зазначається, що вказаними положеннями Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» знижено розмір соціальних виплат окремим категоріям громадян, а також рівень оплати праці, що призводить до обмеження конституційних прав громадян на соціальний захист.

Суддя-доповідач у справі – В’ячеслав ДЖУНЬ.

Початок - о 10 годині.

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