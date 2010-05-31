У Полтаві пікетують прокуратуру з вимогою добросовісного розслідування вбивств

14:27, 31 травня 2010
Право
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Полтавчани обурюються неналежним наглядом

У Полтаві близько 200 чоловік пікетують прокуратуру з вимогою добросовісного розслідування ряду вбивств.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетники тримають плакати «Работников УМВС і УСБУ до суду», «Закон один для всіх», «Припиніть знущання з народу».

Полтавчани обурюються неналежним наглядом прокуратури за розслідуванням вбивств, «приховуванням злочинів», іншими порушеннями законодавства і упущеннями в роботі керівників прокуратури області, ”відписками” на заяви і звернення громадян.

Зокрема, пікетники заявили про недобросовісне розслідування вбивств жительок Кобеляцкого району Лілії Пухи, Наталії Вазерцевої, Ірини Рибалко, а також інших вбивств.

Ветеран війни Василь СУХОРЕВ, який став інвалідом унаслідок нападу, вимагав додаткового розслідування своєї справи тощо.

У пікеті беруть участь і ошукані вкладники офіцерської кредитної спілки.

Пікетники вимагають, щоб до них вийшов прокурор області Віктор ВОЙЦИШИН, і кричать «Ганьба!

Всі учасники пікету готуються прийняти відповідне звернення до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Полтавської ОДА Олександра УДОВИЧЕНКА та інших владних структур.

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