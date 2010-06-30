Мін’юст оприлюднив перелік нормативних актів, що застосовуються без державної реєстрації

На сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua) оприлюднено перелік нормативно-правових актів, що застосовуються без державної реєстрації, а отже незаконно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, за 5 місяців 2010 року Міністерством юстиції було проведено перевірки, зокрема, у Міністерстві фінансів України, Міністерстві охорони здоров’я України, Державній судовій адміністрації України, Державній службі автомобільних доріг України, Вищій атестаційній комісії, Державній службі експортного контролю України, Державній податковій адміністрації України, Державному комітеті статистики України, Державному комітеті України із земельних ресурсів, Державній митній службі.

Міністр нагадав, що однією з основних функцій Міністерства юстиції є здійснення контролю за додержанням суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів шляхом проведення перевірок.

Результати перевірок, проведених з початку 2010 року, свідчать про те, що до цього часу існує проблема застосування суб`єктами нормотворення незареєстрованих нормативно-правових актів. Крім того, продовжує існувати незаконна практика встановлення нових правових норм листами.

Так, за результатами проведених перевірок Міністерством юстиції виявлено 98 незареєстрованих нормативно-правових актів, які підлягали державній реєстрації, проте на державну реєстрацію не подавались, та 30 листів, якими встановлено нові правові норми, що мають бути викладені виключно в нормативно-правових актах. Крім того, за результатами проведених перевірок було виявлено 17 методичних рекомендацій, які за своєю правовою природою носять рекомендаційний, роз’яснювальний і відомчий характер та не обов’язкові до виконання, проте містять нові правові норми, які мають бути викладені виключно в нормативно-правових актах, затверджених відповідними розпорядчими документами та зареєстрованих у Мін’юсті в установленому законодавством порядку.

У зв’язку з чим Міністерство юстиції звернулося до керівників вищезазначених суб’єктів нормотворення з вимогою щодо скасування виявлених у процесі перевірок незареєстрованих нормативно-правових актів та листів, внесення відповідних змін до методичних рекомендацій.

У разі невиконання законних вимог Міністерства юстиції стосовно усунення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Мін’юстом будуть підготовлені відповідні проекти розпоряджень Кабінету міністрів України щодо скасування незареєстрованих нормативно-правових актів, листів та розпорядчих документів про затвердження методичних рекомендацій.

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Перелік незареєстрованих нормативно-правових актів, листів та методичних рекомендацій, які спрямовані до виконання із порушенням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, виявлених під час перевірок, проведених за 5 місяців 2010 року

Міністерство фінансів України

Накази:

від 9 грудня 2008 року № 1467 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї" (скасовано);

від 18 березня 2009 року № 429 "Про внесення змін до Порядку ведення договірної роботи у Міністерстві фінансів України та затвердження типових форм договорів";

від 22 червня 2009 року № 801 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства фінансів України";

від 23 червня 2009 року № 807 "Про затвердження форм протоколів контролю за проведенням лотерей з використанням електронних систем прийняття сплати участі у лотереї";

від 30 листопада 2009 року № 1392 "Питання проведення конкурсного відбору керівників банку" (скасовано).

Спільні накази:

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 16 березня 2009 року № 105/416/219 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу з елементами аукціону по відбору забудовників для надання державної підтримки на добудову об’єктів незавершеного житлового будівництва" /із змінами/;

Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України від 30 червня 2009 року № 828/336/260 "Про затвердження Порядку сплати єдиного податку платниками, які провадять підприємницьку діяльність за межами України";

Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України від 28 жовтня 2009 року № 767/1258/452/591 "Про затвердження форми звіту та форм зведеної інформації про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств".

Умови проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків України, через які має здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги, затверджені Міністром фінансів України В.М. Пинзеником 16 червня 2005 року.

Листи:

від 26 грудня 2008 року № 31-33010-09-10/45800 "Про подання Мінфіну Звіту в електронній формі" (відкликано);

від 23 березня 2009 року № 31-33010-10-10/8005 (відкликано);

від 9 жовтня 2009 року № 31-33010-09-10/27152 "Про подання Мінфіну Звіту за формою № 1-ДМ-ДК" (відкликано).

Міністерство охорони здоров’я України

Накази:

від 9 червня 2006 року № 382 "Про забезпечення регіонів України препаратами інсуліну виробництва ЗАТ «Інтар»" (вичерпав строк дії);

від 6 липня 2006 року № 446 "Про затвердження Інструкції з провадження порядку добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (протоколу) у протитуберкульозних, дерматовенерологічних та наркологічних закладах охорони здоров’я";

від 11 липня 2006 року № 462 "Про забезпечення регіонів України препаратами інсуліну та їх аналогами" (вичерпав строк дії);

від 11 серпня 2006 року № 558 "Про затвердження «Гігієнічних нормативів вмісту бактерій Listeria monocytogenes у харчових продуктах та продовольчій сировині»";

від 19 вересня 2006 року № 630 "Про затвердження Форми звітності про медичну допомогу дітям до 18 років та Інструкції щодо її заповнення";

від 28 вересня 2006 року № 647 "Про удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби щодо надання висновків та документів";

від 3 листопада 2006 року № 728 "Про забезпечення регіонів України препаратами інсуліну та їх аналогами" (вичерпав строк дії);

від 1 грудня 2006 року № 791 "Про забезпечення регіонів України препаратами десмопресину для лікування нецукрового діабету" (вичерпав строк дії);

від 12 грудня 2006 року № 820 "Про затвердження Інструкції щодо визначення допустимих термінів роботи працюючих у шкідливих умовах";

від 22 грудня 2006 року № 863 "Про забезпечення регіонів України устаткуванням для створення реєстру хворих на цукровий діабет" (вичерпав строк дії);

від 28 грудня 2006 року № 915 "Про забезпечення регіонів України автомобілями швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я" (вичерпав строк дії);

від 5 лютого 2007 року № 58 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України, що затверджують звітну та облікову медичну документацію";

від 24 лютого 2007 року № 92 "Про затвердження Критеріїв (умов) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів";

від 22 березня 2007 року № 142 "Про оптимізацію роботи Центральної комісії з питань етики МОЗ України";

від 27 березня 2007 року № 146 "Про удосконалення порядку кадрових призначень керівників науково-дослідних установ та вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України";

від 5 квітня 2007 року № 169 "Про затвердження форм облікової статистичної документації № 311/о і № 313/о та Інструкції про їх складання та зберігання";

від 21 травня 2007 року № 250 "Про затвердження методичних рекомендацій «Організація, проведення епідеміологічного нагляду та дезінфекційних заходів у протитуберкульозних закладах і вогнищах туберкульозу»";

від 6 червня 2007 року № 304 "Про затвердження форми первинної облікової документації щодо застосування швидких тестів у закладах охорони здоров’я та інструкції щодо її заповнення";

від 11 липня 2007 року № 393 "Про удосконалення ендоскопічної допомоги населенню України";

від 12 липня 2007 року № 399 "Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 712";

від 30 липня 2007 року № 430 "Про затвердження методичних рекомендацій «Санітарно-епідеміологічний нагляд за знезаражуванням води у системах централізованого господарсько-питного водопостачання діоксидом хлору»";

від 17 вересня 2007 року № 558 "Про забезпечення регіонів України медичним обладнанням для сільських лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів" (вичерпав строк дії);

від 17 вересня 2007 року № 559 "Про забезпечення регіонів України витратними матеріалами" (вичерпав строк дії);

від 1 жовтня 2007 року № 609 "Про удосконалення ендокринологічної допомоги населенню України";

від 6 грудня 2007 року № 787 "Про затвердження форми квартальної звітності № 21-а «Звіт про медичну допомогу роділлям (породіллям), новонародженим та дітям першого року життя за ____квартал 20__рік»";

від 29 грудня 2007 року № 883 "Про затвердження методичних рекомендацій «Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві»";

від 31 березня 2008 року № 160 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань державної реєстрації традиційних лікарських засобів";

від 7 квітня 2008 року № 187 "Про затвердження тимчасових форм обліку та звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та інструкцій щодо їх заповнення";

від 1 липня 2008 року № 346 "Про Порядок розгляду скарг учасників процедур державних закупівель";

від 3 липня 2008 року № 351 "Про розгляд інвестиційних проектів";

від 10 липня 2008 року № 372 "Про проведення другого Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності медичних сестер «ЕСКУЛАП-ПРОФЕСІОНАЛ»" (вичерпав строк дії);

від 15 серпня 2008 року № 465 "Про виконання постанови КМ України від 09.07.2008 № 633" (вичерпав строк дії);

від 27 жовтня 2008 року № 614 "Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні";

від 25 листопада 2008 року № 677 "Про проведення Спартакіади серед студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації у 2008-2009 н.р." (вичерпав строк дії);

від 2 квітня 2009 року № 210 "Про удосконалення пластичної та реконструктивної хірургічної допомоги населенню України";

від 14 квітня 2009 року № 245 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення тимчасових форм первинної облікової документації і форм звітності з хіміорезистентного туберкульозу, затверджених наказом МОЗ від 31.03.2009 № 199";

від 30 квітня 2009 року № 288 "Про внесення змін і доповнень до наказів МОЗ України від 27.12.99 № 302 та від 03.07.2001 № 258";

від 1 червня 2009 року № 369 "Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг з видачі направлень на проходження атестації і експертизи та спеціальних дозволів з народної і нетрадиційної медицини";

від 1 червня 2009 року № 371 "Про затвердження форми контракту";

від 25 червня 2009 року № 450 "Про проведення моніторингу випадків смерті жінок під час вагітності, пологів і у післяпологовому періоді";

від 28 липня 2009 року № 555 "Про затвердження складу Головної акредитаційної комісії МОЗ України, Положення про Головну акредитаційну комісію МОЗ України";

від 31 жовтня 2009 року № 792 "Про затвердження Уніфікованої форми для збору клінічних даних та Тимчасового алгоритму поводження з тілами осіб, померлих від гострої респіраторної вірусної інфекції".

Спільні накази:

Академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2006 року № 43/454 "Про затвердження форми медичної облікової документації, форми звітності та інструкцій щодо їхнього заповнення з питань реєстрації пацієнтів з хронічною хворобою нирок (ХХН)";

Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 27 жовтня 2008 року № 965/1301/609 "Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках";

Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України від 22 січня 2009 року № 32/5 "Про заходи щодо удосконалення кардіохірургічної допомоги населенню України";

Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України від 19 лютого 2009 року № 102/18 "Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини";

Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України від 3 листопада 2009 року № 798/75 "Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини".

Лист від 10 березня 2009 року № 11-01-21/208.

Державна служба автомобільних доріг України

Накази:

від 12 квітня 2006 року № 135 "Про галузевий орган із сертифікації" (скасовано);

від 10 червня 2008 року № 289 "Про Порядки затвердження титулів будов (об’єктів) та розробки, узгодження, затвердження проектів будівництва об’єктів дорожнього господарства та проведення їх комплексної державної експертизи" (скасовано);

від 24 червня 2008 року № 325 "Про проведення конкурсу "Лідер інноваційного розвитку та якості" у 2008 році" (вичерпав термін дії);

від 14 січня 2009 року № 6 "Щодо обов’язкових умов тендерної документації та договорів підряду" (скасовано);

від 24 січня 2009 року № 19 "Про порядок укладання договорів з поточного (планово-попереджувального) ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення загального користування України" (скасовано);

від 28 січня 2009 року № 21 "Про затвердження типового договору на надання послуг (виконання робіт) з поточного (планово-попереджувального) ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення загального користування України" (скасовано);

від 16 лютого 2009 року № 62 "Про затвердження Порядку подання на погодження, реєстрацію та облік індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм" (скасовано);

від 24 квітня 2009 року № 173 "Про атестацію працівників відділу якості, технічного контролю та нових технологій і випробувальних лабораторій служб автомобільних доріг" (скасовано);

від 13 травня 2009 року № 208 "Про введення у дію Порядку застосування у дорожньому господарстві нових матеріалів і технологій" (скасовано);

від 1 червня 2009 року № 260 "Про введення у дію Положення про інспекційний контроль якості" (скасовано);

від 3 червня 2009 року № 263 "Про затвердження ІН В.3.2-218-325:2009 "Інструкція по прийманню робіт після поточного ремонту та утримання" (скасовано).

Вища атестаційна комісія

Накази:

від 7 травня 2003 року № 238 "Про затвердження Інструкції "Про порядок прийому іноземних делегацій, груп окремих іноземних громадян та забезпечення режимних заходів у ВАК України" (скасовано);

від 23 березня 2005 року № 149 "Про затвердження Порядку внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт" (скасовано);

від 29 травня 2007 року № 342 "Про затвердження нової редакції переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників";

від 5 червня 2007 року № 349 "Про затвердження зразка повідомлення про складання додаткових кандидатських іспитів здобувачем наукового ступеня кандидата наук";

від 26 січня 2008 року № 63 "Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників";

від 3 березня 2008 року № 147 "Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників";

від 24 січня 2009 року № 30 "Про затвердження переліку документів, які подаються до ВАК України щодо внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань" (скасовано);

від 2 липня 2009 року № 458 "Про затвердження Порядку розгляду атестаційних справ, поданих до ВАК України щодо визнання іноземних документів про науковий ступінь" (скасовано).

Державна податкова адміністрація України

Накази:

від 16 липня 2007 року № 433 "Про затвердження Регламенту отримання, передачі та опрацювання інформації щодо експортних вантажних митних декларацій, поданих до митного оформлення, та Методичних рекомендацій щодо здійснення державного контролю за експортними операціями";

від 24 березня 2008 року № 183 "Про затвердження нагрудного значка ДПА України "10 років слідчим підрозділам ОДПС України" (внесено зміни);

від 27 травня 2008 року № 355 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків" (внесено зміни);

від 14 липня 2008 року № 470 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при реалізації майна, яке знаходиться в податковій заставі" (внесено зміни);

від 21 липня 2008 року № 482 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави";

від 12 серпня 2008 року № 534 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій";

від 5 вересня 2008 року № 579-ДСК (для службового користування);

від 11 вересня 2008 року № 584 "Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення" (частково виконано зауваження Міністерства юстиції шляхом внесення змін);

від 4 грудня 2008 року № 750-ДСК (для службового користування);

від 31 грудня 2008 року № 827 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо централізованого приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України";

від 30 січня 2009 року № 35 "Про затвердження Правил добору абітурієнтів" (вичерпав строк дії);

від 24 квітня 2009 року № 213 "Про затвердження Уніфікованого формату транспортного повідомлення при інформаційній взаємодії платників податків, операторів і податкових органів в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв’язку з використанням електронного цифрового підпису";

від 21 липня 2009 року № 390 "Про затвердження Критеріїв відбору для перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері готівкового обігу";

від 14 серпня 2009 року № 443 "Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг органами державної податкової служби України";

від 21 серпня 2009 року № 453 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів позапланових перевірок окремих видів діяльності суб’єктів господарювання" (внесено зміни);

від 1 вересня 2009 року № 471 "Про затвердження Примірного порядку проведення камеральних та невиїзних документальних перевірок, здійснення контролю за справлянням акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства";

від 17 вересня 2009 року № 508 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року № 386" (частково виконано зауваження Міністерства юстиції шляхом внесення змін);

від 12 листопада 2009 року № 631 "Про відпрацювання суб’єктів господарювання, що мають ризик здійснення нереальних (удаваних) операцій";

від 25 листопада 2009 року № 657 "Про затвердження Порядку взаємодії ДПА України з державною установою «Соціальний контактний центр»";

від 15 грудня 2009 року № 706 "Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору" (скасовано);

від 12 січня 2010 року № 6 "Про затвердження Правил добору абітурієнтів";

від 11 лютого 2010 року № 72 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення загрози виникнення податкового боргу та проведення аналізу фінансового стану підприємств, які звертаються до органів ДПС для розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань" (внесено зміни);

від 17 лютого 2010 року № 88 "Про внесення змін до форми засобу контролю".

Спільні накази:

Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 2 червня 2008 року № 344/765/367 "Про затвердження форми звіту про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств"(втратив чинність);

Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України та Генеральної прокуратури України від 18 червня 2008 року № 401/214/32 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами державної податкової служби, Державного казначейства України та прокуратури щодо захисту інтересів держави при здійсненні судочинства за позовами про відшкодування податку на додану вартість";

Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України та Державного казначейства України від 30 червня 2009 року № 828/336/260 "Про затвердження Порядку сплати єдиного податку платниками, які провадять підприємницьку діяльність за межами України";

Державної податкової адміністрації України та Міністерства аграрної політики України від 20 жовтня 2009 року № 575/745 "Про посилення контролю за виробництвом та обігом спиртовмісних технічних рідин у потоці";

Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України від 28 жовтня 2009 року № 767/1258/452/591 "Про затвердження форми звіту та форм зведеної інформації про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств".

Листи:

від 24 квітня 2008 року № 8681/7/15-0617 "Про податковий розрахунок з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин" (а також пов’язані з ним листи від 16 липня 2008 року № 14199/7/15-0617 "Щодо розрахунку платежів за користування надрами для видобування корисних копалин" та від 10 липня 2009 року № 14448/7/15-0617 "Про особливості справляння збору за спеціальне використання природних ресурсів в частині платежів за користування надрами для видобування корисних копалин")(відкликано);

від 20 травня 2009 року № 28-0525/112 "Про надання роз’яснення платникам податків щодо централізованого подання електронної податкової звітності";

від 4 грудня 2009 року № 27084/7/16-1517 "Щодо окремих питань справляння податку на додану вартість".

Державний комітет статистики України

Накази:

від 25 лютого 2009 року № 69 "Про проведення пілотного проекту зі збирання й обробки звітності в електронній формі" (вичерпав строк дії);

від 20 листопада 2009 року № 439 "Про впровадження системи електронної звітності в органах державної статистики".

Державний комітет України із земельних ресурсів

Накази:

від 20 жовтня 2008 року № 514 "Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Державним комітетом України із земельних ресурсів наукових проектів, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету" (скасовано);

від 29 січня 2009 року № 51 "Про організацію проведення державної експертизи землевпорядної документації" (скасовано);

від 13 травня 2009 року № 240 "Про організацію та виконання робіт із створення базових та індексних кадастрових карт по частині Б договорів, укладених в рамках Компоненту D проекту "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру" (втратив чинність);

від 22 червня 2009 року № 326 "Про деякі питання реалізації положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок" (скасовано);

від 17 липня 2009 року № 374 "Про питання здійснення державної експертизи землевпорядної документації у м. Києві та Київській області" (вичерпав строк дії);

від 6 листопада 2009 року № 582 "Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області" (скасовано);

від 20 листопада 2009 року № 602 "Про упорядкування обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку, форма яких затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 № 449" (скасовано);

від 15 лютого 2010 року № 168 "Про затвердження Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам" (скасовано);

від 5 березня 2010 № 223 "Про застосування деяких наказів Держкомзему для організації роботи із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель" (скасовано).

Спільний наказ Державного комітету України із земельних ресурсів та Державного казначейства України від 18 січня 2010 року № 45/10 "Про затвердження Порядку використання коштів, перерахованих на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1511-р" (скасовано).

Державна митна служба

Накази:

від 12 грудня 2007 року № 1048 "Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення";

від 30 грудня 2008 року № 1493 "Про затвердження Порядку використання сейф-пакетів при ввезенні товарів на митну територію України автомобільним транспортом";

від 20 січня 2009 року № 31 "Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо застосування положень статті 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування";

від 29 квітня 2009 року № 398 "Про затвердження Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби України";

від 7 травня 2009 року № 418 "Про затвердження Методики ведення митної статистики зовнішньої торгівлі України";

від 7 травня 2009 року № 419 "Про затвердження Порядку фіксації результатів формування статистичних даних про експортно-імпортні операції та даних про транзитні операції";

від 14 серпня 2009 року № 753 "Про затвердження Порядку розроблення профілів ризику";

від 14 серпня 2009 року № 756 "Про затвердження Порядку застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням ватажної митної декларації";

від 6 жовтня 2009 року № 925 "Про реалізацію пілотного проекту «Взаємодія ЄАІС та NCTS у режимі транзит»" (вичерпав строк дії);

від 10 листопада 2009 року № 1083 "Про затвердження Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю";

від 4 листопада 2009 року № 1062 "Про організацію перереєстрації митних ліцензійних складів на 2010 рік";

від 17 грудня 2009 року № 1212 "Про проведення експерименту в автомобільних пунктах пропуску з контролю за виконанням перевізниками попередніх зобов’язань про доставку товарів до митниці призначення" (вичерпав строк дії);

від 28 грудня 2009 року № 1254 "Про внесення змін до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України";

від 18 січня 2010 року № 21 "Про затвердження Інструкції із здійснення митного огляду товарів і транспортних засобів посадовими особами митних органів";

від 19 лютого 2010 року № 136 "Про облік представників митних брокерів" (вичерпав строк дії);

від 10 березня 2010 року № 222 "Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо порядку сплати ввізного мита при переданні у володіння та/або у користування, та/або у розпорядження автомобіля, попередньо ввезеного на митну територію України як іноземна інвестиція";

від 11 березня 2010 року № 224 "Про проведення експерименту зі спрощення митних процедур під час увезення (у тому числі з метою транзиту) на митну територію України товарів" (вичерпав строк дії).

Спільні накази:

Спільний наказ Державної митної служби та Генеральної прокуратури України від 29 вересня 2009 року № 909/56 "Про затвердження Порядку взаємодії органів прокуратури України та митних органів України з питань захисту в суді інтересів держави".

Листи:

від 2 липня 2008 року № 11/5-19/7231-ЕП "Щодо оформлення контейнерів у портах";

від 2 березня 2009 року № 11/1-10.19/1787-ЕП "Щодо порядку заповнення ДКПТ";

від 2 квітня 2009 року № 11/6-10.19/2989-ЕП "Про застосування повідомлення про транзитне переміщення";

від 22 травня 2009 року № 0.231-6139/0/6-09 № 11/1-10.9/4866-ЕП "Щодо посилення контролю за ідентифікацією товарів, які ввозяться в Україну в режимі тимчасового ввезення";

від 3 серпня 2009 року № 11/5-10.10/7381-ЕП;

від 25 серпня 2009 року № 11/3-10.15/8145-ЕП;

від 2 вересня 2009 року № 11/3-10.15/8402-ЕП;

від 16 вересня 2009 року № 11/1-10.9/8877-ЕП;

від 17 вересня 2009 року № 11/3-10.15/8972-ЕП;

від 15 жовтня 2009 року № 0.231-12368/0/6-09/11/6-10.9/9935;

від 28 жовтня 2009 року № 11/1-10.09/10350-ЕП;

від 18 листопада 2008 року № 11/2-15/12616 та № 17066/5/24-0116 "Щодо окремих питань, пов’язаних з визначенням та погашенням податкових боргів суб’єктів ЗЕД";

від 16 грудня 2009 року № 11/3-10.15/12194-ЕП "Про надання роз’яснень";

від 18 грудня 2009 року № 11/6-10.10/12305-ЕП "Про набрання чинності наказом Держмитслужби від 09.11.2009 № 1069";

від 25 грудня 2009 року № 11/3-10.15/12621-ЕП "Про надання роз’яснень";

від 14 січня 2010 року № 11/6-10.17/160-ЕП (відкликано);

від 15 січня 2010 року № 11/3-10.10/266-ЕП "Щодо здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах";

від 18 січня 2010 року № 11/3-10.10/334-ЕП "Щодо здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах";

від 15 лютого 2010 року № 11/3-10.15/1387-ЕП "Щодо порядку оподаткування єдиного неподільного предмета";

від 15 лютого 2010 року № 11/3-10.15/1389-ЕП "Про надання роз’яснень";

від 3 березня 2010 року № 11/6-10.10/1846-ЕП "Про застосування окремих положень Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)";

від 5 березня 2019 року № 11/6-10.10/1964-ЕП (відкликано);

від 9 березня 2010 року № 11/3-10.15/1998-ЕП;

від 13 березня 2010 року № 11/3-10.15/2163-ЕП;

від 15 березня 2010 року № 09/806-ЕП "Про захворювання тварин на африканську чуму свиней";

від 24 березня 2010 року № 11/6-10.10/2491-ЕП (відкликано).