Призначено в.о. прокурора Харківської області
15:17, 05 липня 2010Право
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Людина не нова
Виконуючим обов’язки прокурора Харківської області призначено Андрія ГОНЧАРЕНКА – першого заступника прокурора області.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, Василь СИНЧУК, який обіймав посаду прокурора Харківської області, згідно з наказом Генеральної прокуратури України, переведений на роботу в ГПУ.
В.СИНЧУК працював прокурором Харківської області з 23 січня 2004 року.
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