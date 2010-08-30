Апеляційний суд підтвердив незаконність надання частот ТВі та 5-му каналу

Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про надання низки частот телеканалам ТВі та “5 канал”.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення щойно оголосив суддя Апеляційного адміністративного суду Києва.

Відповідно до постанови суду, апеляційний позов телеканалів ТВі та “5 канал” суд задовольнив частково. Зокрема, Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і ухвалив нове рішення. Згідно з ним, рішення Нацради про надання низки нових частот цим телеканалам визнано неправомірним і скасовано.

Суддя зазначив, що це рішення Апеляційного суду може бути оскаржене відповідно до закону у Вищому адміністративному суді України.

Також суддя зазначив, що повний текст постанови суду можна буде отримати 3 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги за позовом групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 року про виділення ТВі та «5-му каналу» частот мовлення.

Телеканал ТВі оскаржив в Апеляційному адміністративному суді Києва це рішення суду.