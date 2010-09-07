Пасенюка призначено головою Вищого адмінсуду України

Вища рада юстиції (ВРЮ) призначила голів Вищого адміністративного та Вищого господарського судів України.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Вищої ради юстиції, рішення про призначення були ухвалені сьогодні на черговому засіданні ради.

Згідно з рішенням, головою Вищого адміністративного суду України призначено Олександра ПАСЕНЮКА, а головою Вищого господарського суду України Віктора ТАТЬКОВА.

Крім того, ВРЮ було прийнято рішення про призначення Олега БАСАЯ головою Київського окружного адміністративного суду, Павла ВОВКА – головою Окружного адміністративного суду міста Києва, Віталія ТЕРТИЧНОГО – головою Львівського окружного адміністративного суду.

Також, розглянувши подання Ради суддів господарських судів щодо призначення суддів на посади голів судів, ВРЮ вирішила призначити Анатолія ГРЄХОВА на посаду голови Господарського суду Київської області, Олександра КУЛЕБЯКІНА – головою Донецького апеляційного господарського суду, Олександра НЕМЧЕНКА – головою Господарського суду Запорізької області, Ігоря ТЕМКІЖЕВА – головою Господарського суду Донецької області.

ВРЮ призначила Артура ЄМЕЛЬЯНОВА заступником голови Господарського суду Донецької області, Олександра ЗМЕУЛА – заступником голови Господарського суду Кіровоградської області, Йосифа КАДАРА – заступником голови Господарського суду Закарпатської області.

Разом із тим, Вища рада юстиції ухвалила рішення про припинення повноважень членів ВРЮ голови Судової палати у господарських справах Верховного Суду України Валентина БАРБАРИ та голови Судової палати у адміністративних справах Верховного Суду України Віктора КРИВЕНКА. Рішення були прийняті у зв`язку з поданням ними заяв про припинення повноважень за власним бажанням.