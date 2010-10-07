СТБ подав касаційну скаргу на постанову апеляційного адмінсуду

ЗАТ «Міжнародний медіа центр - СТБ» звернувся до Вищого адміністративного суду з касацiйною скаргою на постанову Окружного адміністративного суду м.Києва від 8 червня 2010 року та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 30 серпня 2010 року, якою суд пiдтвердив скасування результатів січневого конкурсу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на вільні частоти та визнання нечинними ліцензії 5-го каналу і ТВі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТВі.

В касаційній скарзі ЗАТ «Міжнародний медіа центр - СТБ» зазначає, що суди першої та апеляційної інстанції здійснювали судочинство упереджено, судами системно проігноровані норми матеріального та процесуального права, а тому винесене судове рішення є незаконним, необґрунтованим і невмотивованим, і підлягає скасуванню.

Зокрема ЗАТ «Міжнародний медіа центр - СТБ» зазначає в касаційній скарзі, що «судове рішення як суду першої інстанції, так і судове рішення суду апеляційної інстанції не містять навіть посилань на жоден з доводів ЗАТ «Міжнародний медіа центр - СТБ», наведених, відповідно, як в Запереченнях на позов, так і в Апеляційній скарзі, не кажучи про їх оцінку, що є безпосереднім завданням суду».

Також ЗАТ «Міжнародний медіа центр - СТБ» вважає, що «порушення судами першої та апеляційної інстанції зазначених вимог є беззаперечним і свідчить про упередженість даних судів – всіма правами ЗАТ «Міжнародний медіа центр - СТБ» суди знехтували в повному обсязі, при цьому суди надавали привілеї і переваги саме Позивачам у справі».

Вищий адміністративний суд України ухвалив відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою ЗАТ «Міжнародний медіа центр - СТБ» на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 30 серпня 2010 року.