Мер Бахчисарая оголосив ”земельну амністію”

Міський голова Бахчисарая Костянтин РУБАНЕНКО, обраний від партії ”Русское единство”, видав розпорядження про так звану ”земельну амністію”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі партії, в ході перевірки законності використання земельних ділянок, які знаходяться в міських межах Бахчисарая, міська влада має намір виключити можливість незаконного використання землі.

Крім того, мерія поставила перед собою завдання поповнити міський бюджет за рахунок недобросовісних землекористувачів, які повинні будуть зробити свій фінансовий внесок за незаконне використання земель.

Як пояснив ініціатор оголошення ”земельної амністії” К.РУБАНЕНКО, він має намір особисто надати ”максимальну підтримку тим користувачам земельних ділянок, які мають реальну можливість будівництва на території Бахчисарая тих чи інших комерційних або соціальних об`єктів”.

”Водночас проти осіб, які навмисно ухиляються від цільового використання земель, тобто, забудови в чітко встановлені терміни земельних ділянок, що перебувають в оренді і, як нам відомо, пропонованих до продажу на вторинному ринку землі, будуть застосовані найсуворіші заходи, аж до розірвання договорів оренди земельних ділянок із подальшою передачею такого права іншим особам”, - заявив К.РУБАНЕНКО.

”Плата за використання земельних ділянок - одне з основних джерел прибуткової частини міського бюджету. Саме цей факт є основною мотивацією для наведення порядку в сфері землекористування”, - підкреслив міський голова.