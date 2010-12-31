Генпрокурора проосять перевірити з міністра МВС

Депутат Верховної Ради від «Народної самооборони» Юрій ГРИМЧАК направив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ депутатське звернення, у якому просить перевірити законність присвоєння міністром внутрішніх справ Анатолієм МОГИЛЬОВИМ чергових звань співробітникам органів внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», за словами Ю.ГРИМЧАКА, 1 грудня А.МОГИЛЬОВ видав наказ №2055 о/с, за яким звання «майор міліції» було присвоєно старшині міліції НАПРІЄНКУ Д.В. - заступнику начальника Управління капітального будівництва та інвестицій МВС.

Ю.ГРИМЧАК нагадав, що зараз у суспільстві широко обговорюється факт арешту екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, а однією із причин цього стало начебто порушення ним порядку присвоєння чергових спеціальних звань.

«У зв’язку з цим прошу Вас терміново перевірити законність присвоєння звання майора старшині міліції НАПРІЄНКУ Д.В. - заступнику начальника Управління капітального будівництва та інвестицій, встановити правомірність підстав для таких дій та наявність чи відсутність у таких діях особистої зацікавленості керівництва МВС України, вжити заходів для запобігання можливому незаконному отриманню бюджетних коштів зацікавленими особами», - наголосив Ю.ГРИМЧАК.