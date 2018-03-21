У Китаї в глечику знайшли рідину, якій 2 тисячі років

15:24, 21 березня 2018
Наука та IT
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Рідина в глечику могла бути древнім вином або лікером / Фото Xinhua

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Як повідомляє агентство Сіньхуа, при розкопках поховання незнатного жителя імперії археологи знайшли запечатаний бронзовий глечик, а в ньому близько 300 мілілітрів молочно-білої рідини. Під час попереднього аналізу її складу дослідники виявили солі глутамінової кислоти, тому вирішили, що це був лікер або вино, яке отримували за допомогою ферментації.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на австралійському пляжі знайшли пляшку з запискою з XIX століття.

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Теги: #Китай#археологи