У Китаї в глечику знайшли рідину, якій 2 тисячі років

На думку археологів, рідина в глечику могла бути лікером або вином.

У Китаї знайшли рідину віком 2000 років. Запечатаний глечик був знайдений у похованні епохи династії Цінь, яка правила країною з 226 по 207 роки до нашої ери. На думку археологів, рідина в глечику могла бути лікером або вином.

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Як повідомляє агентство Сіньхуа, при розкопках поховання незнатного жителя імперії археологи знайшли запечатаний бронзовий глечик, а в ньому близько 300 мілілітрів молочно-білої рідини. Під час попереднього аналізу її складу дослідники виявили солі глутамінової кислоти, тому вирішили, що це був лікер або вино, яке отримували за допомогою ферментації.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на австралійському пляжі знайшли пляшку з запискою з XIX століття.