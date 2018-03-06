На австралійському пляжі знайшли пляшку із запискою з ХІХ століття

Записка була від 12 червня 1886 року. У ній повідомлялося, що вона була викинута за борт з німецького парусного барка "Паула".

На одному з австралійських пляжів у 180 км від міста Перт знайшли пляшку, в якій була записка датована ХІХ століттям.

Пляшку знайшла місцева мешканка Тоня Ілман під час прогулянки пляжем, повідомляє ABCNews. Жінка помітила пляшку, яка стирчала з піску, і вподобала її як предмет інтер'єру.

Прийшовши додому, жінка зрозуміла, що знайшла щось більш цінне, коли з пляшки випав згорнутий аркуш паперу, перев'язаний шпагатом. Це був бланк, надрукований німецькою мовою, заповнений ледь помітними чорнилами.

Записка була від 12 червня 1886 року. У ній повідомлялося, що вона була викинута за борт з німецького парусного барка "Паула", який знаходився у 950 км від узбережжя Квінсленд.

Як зазначає видання, те, що знахідка відповідає вказаному у ній періоду, підтвердив археолог з Музею Західної Австралії. Як повідомляють історики, такі пляшки тисячами викидали з бортів кораблів у період з 1864 по 1933 роки, для дослідження течій.

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