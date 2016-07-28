Вчені з'ясували, як виникла Тихоокеанська плита
Геологи з Утрехтського університету (Нідерланди) описали процес формування найдавнішої літосферної плити Землі.
Вчені побудували тривимірну модель, яка дозволяє відстежити еволюцію найдавнішої частини Тихоокеанської плити, розташованої на схід від Маріанської западини, повідомляє Lenta.ru. Сучасна плита, як показали вчені, утворилася з нестійкого трійника - місця збігу кордонів трьох стародавніх літосферних плит.
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Розташовані одна з одною стародавні літосферні плити, які сходяться в одній точці, приблизно 190 млн років тому почали попарний взаємний протилежний рух. В результаті цього з плином часу трійник перетворився в протоплиту трикутної форми, потім - у сучасну Тихоокеанську плиту.
Її народження вчені пов'язують з припиненням субдукції (занурення однієї літосферної плити під іншу) під Панталассом (древнім океаном, що омиває суперконтинет Пангея) і поступовим охолодженням протоплити, що формується.
В даний час на планеті присутні трійники, однак вони є геологічно стабільними. До них відносяться, зокрема, структура під південною частиною Атлантичного океану, яка протягом останніх 100 років практично не змінювалася. Надалі геологи планують описати історію формування Панталасса.