iOS 12, watchOS 5 та нова Mac OS Mojave: які новинки показала Apple на конференції WWDC 2018 (фото, відео)

На конференції WWDC 2018 компанія Apple презентувала нові операційні системи iOS 12, watchOS 5, Mac OS Mojave.

На конференції WWDC 2018 компанією Apple були презентовані новинки у сфері програмного забезпечення - нові програми та оновлені операційні системи. Разом з тим компанія не представила жодного нового гаджета.

Повне відео конференції WWDC 2018

iOS 12

В iOS 12 прискорено запуск додатків на 40%, клавіатура працює на 50% швидше, камера – на 70% швидше. І це також на старих девайсах. Крім цього, в операційні системі з’явилися Memoji. Також була представлена нова функція повідомлень в iOS 12 - згруповані повідомлення. У iMessage з'явилися нові ефекти для Fun Camera. Можна додати до селфі текст, стікери або анімодзі.

Крім того, компанія удосконалила режим "не турбувати". Тепер є режим "не турбувати, поки сплю", який ховає повідомлення і зайвий раз не турбує. Таким чином всі повідомлення будуть показані після пробудження.

Оновлено додаток iBooks. Тепер він називається Apple Books і отримав новий дизайн. Також було перероблено додаток Stocks ("Акції").

Siri

Також компанія неабияк удосконалила голосового помічника Siri. Відтепер до кожного з додатком можна додати швидкі звернення до Siri. Наприклад, можна зробити запит голосовому помічнику, який переправить його на будь-який гаджет. Якщо користувач запитає "Siri, де мої ключі?", То Siri змусить брелок для ключів запищати. Також нова функція "Ярлики" допоможе Siri робити вам нагадування, наприклад, не забути взяти таблетки.

watchOS 5

Представлена ​​watchOS 5. Нова ОС для розумних годин допоможе стати подвижней і активніше. Крім іншого, в watchOS 5 можна буде викликати друзів на 7-денний змагання. З’явилася функція автоматичного виявлення тренування.

У watchOS 5 з’явився додаток Walkie-Talkie, позволяюща відправляти невеликі звукові замітки. Іншими словами, це щось схоже на рацію. Працює за допомогою мережі або Wi-Fi.

Mac OS Mojave

Нова версія macOS буде називатися Mojave (Мохаве. – пустеля на південному заході Сполучених Штатів Америки. – Ред.). У новій операційній системі з’явився справжній Темний режим.

У macOS Mojave, крім іншого, з’явилася функція Desktop Stacks, яка автоматично очистить (впорядкує) Робочий стіл. Також з’явилися нові інструменти для створення скріншотів і скрінкасти (запис відео з екрану). Також значно допрацьована система безпеки в Safari.