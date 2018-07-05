Російський пошуковик видав доступ до приватних файлів сервісу Google Docs

Документи Google Docs, що попадаються у видачі "Яндекса", не були захищені налаштуваннями приватності.

У пошуковій видачі заблокованого в Україні "Яндекса" опинилися документи користувачів сервісу Google Docs, що містять конфіденційну інформацію.

На приклади документів, які знаходяться за запитом "паролі", увечері 4 липня звернули увагу російські інтернет-користувачі, пише Медуза.

Документи, що трапляються у видачі "Яндекса", не були захищені налаштуваннями приватності - це означає, що їх творець дозволив перегляд (або навіть редагування) всім, у кого є потрібне посилання.

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Google і сам індексує доступні всім документи з Google Docs. Проте в пошуку Google відсутня принаймні частина текстових файлів і таблиць із приватною інформацією, які є у видачі "Яндекса".

Пізніше стало відомо, що приблизно о першій ночі пошук по Google Docs в "Яндексі" перестав видавати які-небудь результати.

Щоб переконатися, що документ в Google Docs не можуть переглядати сторонні, потрібно відкрити файл, натиснути Файл - Спільний доступ і переконатися, що доступ мають лише певні користувачі.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до російських соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, сервісів Яндекса і Mail.Ru, телеканалів РБК, «Зірка» та інших. Також провайдери повинні були заблокувати доступ до сайтів антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» та DrWeb, сервісів 1С, Софтлайн Груп, Корпорації Парус і ще низки інших російських IT-компаній. Обмеження були введені на 3 найближчі роки.