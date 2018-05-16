Рік без ВКонтакте та Одноклассников: як змінилося онлайн-життя українських користувачів – опитування УНІАН

УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як вони прожили перший рік після заборони російських соцмереж в Україні.

16 травня 2017 року українська влада прийняла рішення заблокувати в Україні діяльність низки російських Інтернет-ресурсів, в тому числі популярних соцмереж ВКонтакте і Одноклассники. Рік потому УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як з того часу змінилося їхнє онлайн-життя.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до російських соцмереж ВКонтакте і Одноклассники, сервісів Яндексу та Mail.Ru, телеканалів РБК, «Звезда» та інших. Також провайдери мали заблокувати доступ до сайтів антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb, сервісів 1С, Софтлайн Груп, Корпорації Парус і ще низки інших російських IT-компаній. Обмеження були введені на 3 найближчі роки.

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Цьому передували висновки українських правоохоронних органів про те, що за допомогою усіх цих ресурсів здійснюється антиукраїнська діяльність на інформаційному фронті. Зокрема, за даними СБУ, лише в Одноклассниках та ВКонтакте було виявлено 800 антиукраїнських груп.

З 17 травня 2017 року українські провайдери та мобільні оператори почали блокувати зазначені ресурси.

Думки українських користувачів щодо блокування ВКонтакте і Одноклассников на початку розділилися – хтось підтримав це рішення, хтось назвав наступом на свободу слова, а хтось не захотів залишати своє життя у цих соцмережах. Тим часом в Інтернеті поширювалися численні способи обходу блокування. І тим не менш, згідно з результатами досліджень, аудиторія заборонених російських ресурсів в Україні поступово та стабільно знижувалася.