Сканер відбитків пальців в екрані: фото нового флагмана Meizu потрапили у мережу

В мережу потрапили зображення старшої та молодшої версії Meizu 16.

У мережі з'явився знімок смартфона Meizu16, який підтверджує, що у моделі буде вбудований в екран сканер відбитків.

Судячи з усього, в мережу потрапили зображення старшої (зліва) та молодшої версії Meizu 16, пише "Новое время".

У моделі зліва підборіддя нижня рамка трохи менша, а на екрані є місце для сканування відбитку пальця. Зображення відповідає раннім чуткам про гаджети, що підтверджує справжність знімка. Проте, неясно, чи буде такий самий дактилоскопічний датчик у молодшої моделі.

Згідно з більш ранніми витоками, в серію увійдуть дві моделі - Meizu 16 і Meizu 16 Pro з екранами діагоналлю 5,5 і 6,1 дюйма. Дисплеї будуть безрамковими і без вирізу в стилі iPhone X. Апаратною основою смартфона стане топовий процесор Qualcomm Snapdragon 845. На борту буде 6 або 8 гігабайт оперативної пам'яті, залежно від версії.

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Очікується, що гаджет отримає 20-мегапіксельну фронтальну камеру і 12-мегапіксельну подвійну основну камеру. Також в смартфоні Meizu 16 дебютує система навігації на базі жестів. Зокрема, зазначається, що оболонка Flyme 7.5 підтримує розпізнавання сили натискання на екран.

Якщо все чутки про новинку правдиві, Meizu 16 можнет бути дуже цікавим пристроєм, особливо в поєднанні з досить низькою ціною. Передбачається, що вартість новинки в найпростішій версії 6 + 64 становитиме близько $470. Топова модифікація з 8 гігабайтами оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті обійдеться приблизно в $625.

За словами джерел з Китаю, генеральний директор Meizu Джек Вонг сказав, що телефон офіційно представлять 26 серпня і модель буде доступна для замовлення відразу після запуску. Відзначимо, 31 серпня стартує велика виставка IFA 2018, де буде представлено цілу низку нових пристроїв. Meizu має представити свій флагман раніше виставки.