На орбіту Землі виведені два супутника зв'язку для США та Індії

Про це повідомляється в прес-релізі корпорації, передає Lenta.ru.

Старт ракети Ariane 5, шостий за рахунком з початку року, був проведений з космодрому Куру у Французькій Гвіані в 17:40.

На орбіту був виведений супутник телемовлення DIRECTV-14, який належить американському оператору DIRECTV, а також телекомунікаційний апарат GSAT-16 Індійської організації космічних досліджень.

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Корпорація відзначає, що в результаті запуску, який відбувся 6 грудня, був встановлений новий рекорд виведеного за рік корисного навантаження - загальною масою 74,3 тонн порівняно з 52,2 тонни в 2013 році і 74,1 тонни в 2012 році.

Спочатку запуск був призначений на 3 грудня, проте був перенесений через несприятливі погодні умови.