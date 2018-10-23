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В Перу відкопали 800-річних "охоронців" давнього язичницького храму (відео)

11:19, 23 жовтня 2018
Наука та IT
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Добре зберегтися статуї змогли, бо були вкриті шаром глини / скріншот відео ТСН

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Як йдеться в сюжеті ТСН, історики припускають, що двадцять фігур зростом до метра охороняли вхід до язичницького храму. Науковці називають знахідку унікальною. Добре зберегтися статуї змогли, бо були вкриті шаром глини, яка і захистила їх від руйнування.

Вчені вже встановили, що статуї символізували давніх правителів і тішаться – знахідка дасть можливість більше дізнатися про стародавню культуру Південної Америки.

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Теги: #Перу#археологія