В Перу відкопали 800-річних "охоронців" давнього язичницького храму (відео)

Вчені вже встановили, що статуї символізували давніх правителів.

В Перу археологи відкопали давні дерев'яні статуї, які пролежали під землею 800 років.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, історики припускають, що двадцять фігур зростом до метра охороняли вхід до язичницького храму. Науковці називають знахідку унікальною. Добре зберегтися статуї змогли, бо були вкриті шаром глини, яка і захистила їх від руйнування.

Вчені вже встановили, що статуї символізували давніх правителів і тішаться – знахідка дасть можливість більше дізнатися про стародавню культуру Південної Америки.