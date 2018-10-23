В Перу відкопали 800-річних "охоронців" давнього язичницького храму (відео)
11:19, 23 жовтня 2018Наука та IT
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Вчені вже встановили, що статуї символізували давніх правителів.
Добре зберегтися статуї змогли, бо були вкриті шаром глини / скріншот відео ТСН
В Перу археологи відкопали давні дерев'яні статуї, які пролежали під землею 800 років.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, історики припускають, що двадцять фігур зростом до метра охороняли вхід до язичницького храму. Науковці називають знахідку унікальною. Добре зберегтися статуї змогли, бо були вкриті шаром глини, яка і захистила їх від руйнування.
Вчені вже встановили, що статуї символізували давніх правителів і тішаться – знахідка дасть можливість більше дізнатися про стародавню культуру Південної Америки.
В Перу археологи відкопали давні дерев'яні статуї, які пролежали під землею 800 років
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