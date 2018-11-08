Може працювати цілодобово: у Китаї показали віртуального ведучого новин (відео)

В агентстві "Сіньхуа" стверджують, що новий "телеведучий" може працювати цілодобово.

У Китаї показали віртуального телеведучого, який працює на основі штучного інтелекту і здатний самостійно зачитувати текст новин.

Це спільний проект агентства "Сіньхуа" і китайської пошукової системи Sogou.com, передає ВВС.

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Розробники "телеведучого" стверджують, що він може зачитувати той чи інший текст так само природно, як і професійний ведучий або диктор.

"Я буду працювати без втоми і буду продовжувати інформувати вас про останні події - тексти завантажуються в систему, що керує мною, безперервно", - говорить сам телеведучий.

В агентстві "Сіньхуа" стверджують, що новий "телеведучий" може працювати цілодобово, а тому здатний істотно знизити витрати, які йдуть на створення новинних випусків. Крім цього, він може бути корисним у випадку, коли випуск новин необхідно створити терміново.

У той же час дехто з глядачів помітив, що його голос дуже схожий на голос робота.

"Дивитися на це довше, ніж кілька хвилин, досить важко, - говорить Майкл Вулдрідж з Оксфордського університету. - Ведучий виглядає занадто плоским і рівномірним, не відчувається ритму і акцентів". На його думку, справжні люди в ролі ведучих завжди викликатимуть більшу довіру.