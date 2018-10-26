Штучний інтелект стане парфумером

Створений алгоритм створює нові комбінації для кожної ноти аромату.

Компанія IBM Research спільно з виробником ароматизаторів Symrise представили Phylira — алгоритм, який підбирає нові комбінації ароматів для створення парфуму. Зараз алгоритм вже використовують для створення двох ароматів бразильської марки O Boticário: вони надійдуть у продаж в середині наступного року, повідомляється на сайті IBM.

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Створення нових ароматів, тому, — процес досить складний, що вимагає парфумерної майстерності і довгого пошуку нових композицій. Фахівці з IBM Research вирішили довірити це штучному інтелекту, пише nplus1.

Створений ними алгоритм створює нові комбінації для кожної ноти аромату, шукає матеріали, які можуть замінити той чи інший аромат, і потім аналізує, наскільки приємною композиція буде для людського нюху і схожий аромат на вже доступну на ринку парфумерію.

Компанія не розкриває подробиці про те, як саме влаштований їхній алгоритм і як він навчався: передбачається, що розробники використовували дані про оцінку людей певних комбінацій і дані про те, наскільки одне ефірне масло схоже за структурою і ароматом на інше — його замінник. Крім того, можна також припустити, що дослідники зібрали і базу даних вже існуючих ароматів.