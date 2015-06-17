Чорна діра може поглинути Землю непомітно для її жителів - вчений

Про це заявляє американський фізик в статті, розміщеній в електронній бібліотеці Корнеллського університету, передають РИА Новости.

Довгий час вчені вважали, що матерія, яку проковтнула чорна діра, не здатна покинути її межі. Ситуація стала ще складнішою, коли астрофізик Стівен Хокінг показав, що чорні діри будуть поступово "випаровуватися" завдяки квантовим ефектам. Це стало великою проблемою для теоретиків.

Як розповідає Самір Матур з університету штату Огайо в Коламбусі, цю проблему можна вирішити, якщо відмовитися від ідеї про те, що всі чорні діри схожі одна на одну як дві краплі води.

Читайте такожВчені виявили подвійну надмасивну чорну діру

У 2003 році він, разом з російським фізиком Олегом Луніним, запропонував уявити чорну діру не у вигляді безрозмірної точки-сингулярності, а у вигляді своєрідного "клубка ниток", який володіє ненульовим об'ємом і формою. Горизонт подій у цього "клубка" буде не ідеальною сферою, а "пухнастою" кулею, чия форма буде постійно змінюватися у міру поглинання нових частинок.

Коли інші фізики спробували створити строгу математичну модель чорної діри на базі їх розрахунків, вони з'ясували, що її горизонт подій буде не "пухнастою" кулею, а "стіною вогню" – скупченням квантів високої енергії, які будуть знищувати будь-яку матерію, що падає на неї.

За словами Матура, матерія буде не знищуватися, а "копіюватися" при перетині горизонту подій. Одну з копій буде видно спостерігачеві за межами чорної діри, а другу – тільки тим, хто міг би перебувати всередині "клубка ниток". Як показують його розрахунки, навіть великі об'єкти можуть безперешкодно перетинати кордон між чорною дірою і зовнішнім світом, не руйнуючись при цьому.