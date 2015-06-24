У Gmail з'явилася функція скасування відправки листа

Компанія Google представила функцію скасування відправки листа у поштовому сервісі Gmail.

Функція Скасувати надсилання Gmail, яка знаходилася в розробці 6 років, може виявитися корисною в тих випадках, коли користувач вказав помилкового одержувача, забув додати необхідне вкладення або просто передумав надсилати електронний лист, передає Новое время з посиланням на Mashable.

Читайте такожGoogle запустив віртуальну новинну редакцію

Наголошується, що при активації нової функції користувач може перервати процес передачі електронного повідомлення вже після натискання кнопки "надіслати". Крім того, в налаштуваннях можна вказати проміжок часу, протягом якого можна скористатися функцією скасування відправлення листа - від 5 до 30 секунд. Протягом цього часу користувач зможе внести всі необхідні зміни, скасувати надсилання листа або видалити його.

Нагадаємо, у травні представники Google повідомили про те, що Gmail є найпопулярнішим поштовим сервісом у світі, який обрали понад 900 мільйонів користувачів.