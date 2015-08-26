У Німеччині назвали вид річкових раків на честь агента Сноудена

Про це пише The Washington Post.

«Описавши кілька нових видів, я подумав назвати один з них на честь Едварда Сноудена, тому що він дійсно дуже мене вразив. У нас так багато видів, названих в честь людей, які, ймовірно, не так багато роблять для людства. Я хотів виказати підтримку Едварду Сноудену. Я думаю, що він зробив щось особливе», - зазначив учений.

За його словами, Cherax snowden мешкають у притоках прісноводних річок в західній частині острова Нова Гвінея, живуть під камінням, ховаються від своїх ворогів і виходять на полювання лише вночі.

Читайте такожПрезидента Франції попросили дати притулок Ассанжу і Сноудену

Як повідомляв УНІАН, Едвард Сноуден в червні 2013 року передав газетам Washington Post і Guardian секретні матеріали про програми стеження спецслужб США і Великобританії. За даними АНБ, у розпорядження журналістівмогло потрапити до 200 тисяч секретних документів. Після їх передачі Сноуден вилетів до Гонконгу, а з 23 червня минулого року перебував у транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво». У серпні 2013 року він отримав притулок у Росії.