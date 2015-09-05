Корабель Boeing для польотів на МКС назвали Starliner

Корабель отримав назву Starliner ("Зоряний лайнер"). Його передстартова підготовка буде проходити в модернізованому ангарі Космічного центру Кеннеді у Флориді, де раніше розташовувалися транспортні засоби тепер вже згорнутої програми Space Shuttle, передає Lenta.ru.

Читайте такожУ NASА анонсували нову флагманську місіюПерший старт Starliner повинна здійснити ракета Atlas V з майданчика космодрому на мисі Канаверал. CST-100 здатний доставляти на навколоземну орбіту до семи осіб. Прототип апарату вперше був представлений публіці на авіашоу в британському Фарнборо в липні 2010 року.

Starliner складається з двох частин: в одній знаходяться астронавти і системи життєзабезпечення, друга призначена для управління кораблем і від'єднується при його поверненні на Землю. Капсула з астронавтами, як очікується, здатна витримати до десяти польотів в космос. Перший політ запланований на 2017 рік.

NASA вибрало компанії Boeing і SpaceX для укладення багатомільярдного контракту для будівництва пілотованих багаторазових космічних кораблів, CST-100 і SpaceX Dragon, відповідно. Загальна вартість робіт зі створення апаратів оцінюється в $4,2 млрд для Boeing і $2,6 млр для SpaceX.