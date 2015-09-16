Apple може дозволити видаляти попередньо встановлені програми

Про це він повідомив в інтерв'ю Buzzfeed, передає Газета.ру.

«Це більш складне питання, ніж здається. Є деякі програми, які пов'язані з іншими. Якщо вони були видалені, то це може викликати проблеми при використання телефону», — сказав Кук. Таким чином, основні програми нікуди не пропадуть, однак деякі з них, можливо, вийде видалити.

З виходом нової версії iOS на смартфон додається ще більше встановлених додатків. Як додає CEO Apple, компанія лише хоче зробити користувачів щасливими, і якщо вони хочуть позбавитися від деяких додатків, компанія буде прагнути до цього.

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Раніше УНІАН повідомляв, що аналітична компанія App Annie перерахувала додатки для iPhone та iPad, які принесли найбільший дохід з 2010 року.

Лідерство дісталося музичного стриминговому сервісу Pandora Radio. При цьому, на думку аналітиків, додаток зобов'язане своїм фінансовим успіхом США, де воно отримало більшу частину доходу. Друге місце в рейтингу зайняв японський месенджер Line.