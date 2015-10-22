YouTube запустив платний сервіс без реклами
Компанія YouTube, що належить Google, повідомила про запуск вільного від реклами платного сервісу, що надається за передплатою.
Сервіс, що отримав назву Red, спочатку буде доступний в США за 9 доларів 99 центів на місяць, починаючи з 28 жовтня, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Передплатний план націлений в першу чергу на людей, які часто натискають на напис "пропустити рекламу" і готові надати фінансову підтримку творцям відео.
Передплатники отримають ексклюзивне право доступу до нових відео, які будуть виходити з наступного року. Вони зможуть закачувати відео на мобільні пристрої і прослуховувати фонову музику, користуючись мобільними додатками.
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Крім музики, користувачі будуть отримувати потокове відео і повнометражні фільми.
Сервіс, який фінансується за рахунок реклами, також залишиться доступним.