YouTube запустив платний сервіс без реклами

Сервіс, що отримав назву Red, спочатку буде доступний в США за 9 доларів 99 центів на місяць, починаючи з 28 жовтня, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Передплатний план націлений в першу чергу на людей, які часто натискають на напис "пропустити рекламу" і готові надати фінансову підтримку творцям відео.

Передплатники отримають ексклюзивне право доступу до нових відео, які будуть виходити з наступного року. Вони зможуть закачувати відео на мобільні пристрої і прослуховувати фонову музику, користуючись мобільними додатками.

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Крім музики, користувачі будуть отримувати потокове відео і повнометражні фільми.

Сервіс, який фінансується за рахунок реклами, також залишиться доступним.