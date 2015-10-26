Вчені з'ясували чому голодна людина стає злою і звідки це взялося

Для почуття злості, що виникає під час голоду, в англійській мові навіть є спеціальний термін hangry (від angry - "злий" і hungry - "голодний"), пише "Моя планета" з посиланням на Huffington Post.

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"Агресивність під час голоду є механізмом виживання", - каже Аманда Саліс, доцент Боденського інституту ожиріння, харчування, тренувань і розладів харчування при Університеті Сіднея. Виявляється, що цей механізм генетично передається нам від наших далеких предків.

"Якби наші попередники чемно пропускали інших до їжі, вони, можливо, померли б з голоду, перш ніж змогли б передати свої гени наступному поколінню, - пише Аманда Саліс, яка займається вивченням природи голоду. - Таким чином, люди, які вели себе агресивно, коли були голодні, отримували перевагу для виживання, і ми несемо в собі їхні гени донині, незалежно від того, стикаємося ми з нестачею їжі або з її достатком".

Отже, що відбувається в наших тілах, коли ми відчуваємо hangry? Характерні відчуття, як правило, виникають, коли наш мозок сприймає відсутність глюкози, що надходить з їжі, як загрозу для життя. Це змушує організм трохи панікувати, підвищується рівень стресових гормонів і нейропептіда Y, що підвищує рівень агресії.

"Незважаючи на те, що мозок займає лише близько 2% нашого тіла, він використовує від 20% до 30% калорій, які ми споживаємо, - говорить доктор Бред Бушмен, професор психології та комунікації в Університеті штату Огайо. - Для того щоб контролювати гнів, мозок потребує палива у вигляді глюкози. Голод є сигналом того, що мозку потрібно більше палива. Ось чому голодна людина - як правило, примхлива".

Дослідження Бреда Бушмена і його колег показало: наявність більш низького рівня глюкози в крові може привести до того, що подружжя може бути більш сердитим і агресивним по відношенню один до одного. В умовах, коли діабет другого типу стає все більш поширеним по всьому світу, дослідження низького рівня глюкози як фактора агресивності стають досить актуальними, вважає професор.

У свою чергу, доцент Аманда Саліс вважає, що краще розуміння природи гніву під час голоду є ключем до підвищення якості лікування ожиріння.

"Коли люди втрачають вагу, вони, як правило, мають більш високий рівень голодної злості, і це головна причина відмови від дієти і фізичних вправ", - говорить дослідник.

Вона вважає, що необхідні додаткові дослідження для розгадки таємниці того, як саме це почуття виникає в нашому мозку. Необхідно точно зрозуміти, які молекулярні механізми викликають голод і hangry і як можна ці явища нівелювати.